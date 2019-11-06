Cemiyetin Doğu Karadeniz turu

Cemiyetin ünlü isimlerinin katılımı ve Arts&Club ile Dinle Turizm’in organizasyonuyla gerçekleştirilen gezide misafirler, Uzungöl’ü, Atatürk Köşkü’nü, Kaçkar Dağları’nı, Tar Vadisi’ni, Çatköy’ü ve Zil Kaleleri’ni keşfetti.









Tarih, mitoloji ve tasavvuf hocası Ali Canip Olgunlu’nun anlatımıyla gerçekleşen turda konuklar, Doğu Karadeniz’in eşsiz güzelliklerine hayran kaldı.









Geziye; derneğin başkan yardımcısı Figen Kıral, Berna Ülger, Serap Taşdemir, Sedef-Alpsel Mercan, Özge-Semih Sander, Tuba Yavuzer ve Oya Erberdi katıldı.









