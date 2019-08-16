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16.08.2019 - 07:50| ATILAY KANDEMİR

Cemiyetin eğlence gecesi

Bodrum’da tatilini değerlendiren cemiyet hayatının renkli simaları, Safiye Soyman-Faik Öztürk çifti ve Fedon’un şarkılarıyla eğlenceye doydu.

Cemiyetin eğlence gecesi

Cemiyet hayatının tanıdık yüzleri, Bodrum’daki tatillerinde gündüz, deniz ve güneşin tadını çıkarırken, akşamları ise ünlü isimlerin sahne aldığı eğlence mekanlarında vakit geçiriyor. Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti, önceki akşam Azka Otel’de konser verdi. Şarkıları ve esprileriyle konukları gülme krizine sokan ikiliyi dinleyenler arasında, Hamiyet-Sabri Yiğit, Serpil-Haldun Orakçıoğlu, Hayri Yazıcı, Ozan Şer, Bahar Öztan, Seçil Heper, Sedefhan Oğuz ve Alican Atalay da vardı.

Torba’daki Moyo Otel’de ise, adı Bodrum’la özdeşleşen Fedon, sevenlerinin karşısına çıktı. Konserinde istek şarkılara yer veren sanatçıya, 400 kişi bir ağızdan eşlik etti. Fedon’un şarkılarıyla eğlenenler arasında, Nihal-Mehmet Cansun, Sibel-Adnan Erciyas, Muhlis-Erinç Erciyas ve Selba Alemdar gibi isimler katıldı.

Cemiyetin eğlence gecesi



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