Cemiyetin kahkaha günü

Biletlerin günler öncesinden tükendiği gösteride komedyen, izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Yılmaz’ı izlemeye gelenler arasında; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Hanım, Ahu-Süleyman Orakçıoğlu, Işıl-Osman-Cem Arıdağ, Özlem-Murat Güsar, Duygu Kaynak, Mehtap Yağcı ve Sinem Güven yer aldı.