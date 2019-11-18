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18.11.2019 - 07:50 |

Cemiyetin kahkaha günü

Cem Yılmaz, ‘Diamond-Elite-Platinum-Plus’ isimli gösterisiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Concorde Luxury Hotel’de hayranlarının karşısına çıktı.

Cemiyetin kahkaha günü

Biletlerin günler öncesinden tükendiği gösteride komedyen, izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Yılmaz’ı izlemeye gelenler arasında; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Hanım, Ahu-Süleyman Orakçıoğlu, Işıl-Osman-Cem Arıdağ, Özlem-Murat Güsar, Duygu Kaynak, Mehtap Yağcı ve Sinem Güven yer aldı.

Cemiyetin kahkaha günü

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