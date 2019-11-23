MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriCemiyetin ‘pozitif’ sohbeti
23.11.2019 - 07:50 |

Cemiyetin ‘pozitif’ sohbeti

Başarım Sensin Derneği’yle, yüksek mimar Sevinç Ormancı’nın hazırladığı ‘Feng Shui’nin Hayatımıza Etkileri’ başlıklı sohbet buluşması, Brandroom Nişantaşı’nda gerçekleşti.

Cemiyetin ‘pozitif’ sohbeti

Başarım Sensin Derneği’yle, yüksek mimar Sevinç Ormancı’nın hazırladığı ‘Feng Shui’nin Hayatımıza Etkileri’ başlıklı sohbet buluşması, Brandroom Nişantaşı’nda gerçekleşti. Feng Shui yöntemiyle ‘pozitif enerji içeri’ ve ‘negatif enerji dışarı’ temalarının anlatıldığı etkinliğe, derneğin yönetim kurulu başkanı Şule Argüder, başkan yardımcısı Figen Kıral, Demet Sabancı Çetindoğan, Berrin Zorlu, Gülnaz Sezgin, Işıl Reçber, İpek Toplusoy, Gaye Alacalar, Özge Sander ve Emre Ertürk katıldı. Ormancı, davetlilere, pozitif ile negatif enerjinin, hayatımız üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini anlattı. Argüder,
derneğe verdiği desteklerden dolayı Çetindoğan ve Ormancı’ya plaket vererek, teşekkürlerini sundu.

22 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Manço’ya ziyaretçi akını

Manço’ya ziyaretçi akını

Liam'a yenge desteği

Liam'a yenge desteği

Eski aşıklar sessiz

Eski aşıklar sessiz

‘Evlendik!’

‘Evlendik!’

Sıradaki Haber