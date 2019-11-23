Cemiyetin ‘pozitif’ sohbeti

Başarım Sensin Derneği’yle, yüksek mimar Sevinç Ormancı’nın hazırladığı ‘Feng Shui’nin Hayatımıza Etkileri’ başlıklı sohbet buluşması, Brandroom Nişantaşı’nda gerçekleşti. Feng Shui yöntemiyle ‘pozitif enerji içeri’ ve ‘negatif enerji dışarı’ temalarının anlatıldığı etkinliğe, derneğin yönetim kurulu başkanı Şule Argüder, başkan yardımcısı Figen Kıral, Demet Sabancı Çetindoğan, Berrin Zorlu, Gülnaz Sezgin, Işıl Reçber, İpek Toplusoy, Gaye Alacalar, Özge Sander ve Emre Ertürk katıldı. Ormancı, davetlilere, pozitif ile negatif enerjinin, hayatımız üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini anlattı. Argüder,

derneğe verdiği desteklerden dolayı Çetindoğan ve Ormancı’ya plaket vererek, teşekkürlerini sundu.