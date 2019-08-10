Cemiyette bayram telaşı

Ekibiyle toplantı yaptı

Arzu Sabancı, bayram öncesi sahibi olduğu Pinko mağazasının çalışanlarıyla görüşmeler yaptı. Uzun süre vitrini inceleyen iş insanı, tavsiyelerini çalışanlara aktardı. Daha sonra Morini’ye geçen Sabancı, arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Tatile kısa bir ara

Burcu Erçil, Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçireceğini söyledi. Tatilini yarıdan kesen Burcu Hanım, alışveriş merkezinde arkadaşlarıyla buluştu. Uzun süre sohbet eden grup, daha sonra AVM’den ayrıldı.

Yoğun tempo

Dilek Birgen, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yaz dönemini Bodrum-İstanbul arasında çalıştığını belirten iş insanı, bayramda ailesiyle vakit geçireceğini söyledi. Birgen, bayramın hemen ardından Bodrum’a dönerek, işlerine

devam edecek.

Hediye aldılar

Aylin Yılmaz, kızı Ayşe’yle Kanyon’da buluşarak, alışveriş yaptı. Annesi kadar güzelliğiyle dikkat çeken Ayşe Yılmaz, “Anne-kız bayram alışverişi yaptık, sevdiklerimize hediyeler aldık. Şimdi kahve keyfi yapıp, kardeşim Sena’yla buluşmaya gideceğiz” dedi. İkili, daha sonra AVM’den ayrıldı.