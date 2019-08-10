Cemiyette bayram telaşı
Kurban Bayramı öncesi, cemiyet hayatının renkli simalarını, bir telaş sardı. Kimi ailesine ve sevdiklerine hediye almak için kimi ise sahibi olduğu markaları denetlemek için, soluğu alışveriş merkezlerinde aldı. Bayrama birkaç gün kala, objektiflerimize takılanlar...
Ekibiyle toplantı yaptı
Arzu Sabancı, bayram öncesi sahibi olduğu Pinko mağazasının çalışanlarıyla görüşmeler yaptı. Uzun süre vitrini inceleyen iş insanı, tavsiyelerini çalışanlara aktardı. Daha sonra Morini’ye geçen Sabancı, arkadaşlarıyla hasret giderdi.
Tatile kısa bir ara
Burcu Erçil, Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçireceğini söyledi. Tatilini yarıdan kesen Burcu Hanım, alışveriş merkezinde arkadaşlarıyla buluştu. Uzun süre sohbet eden grup, daha sonra AVM’den ayrıldı.
Yoğun tempo
Dilek Birgen, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yaz dönemini Bodrum-İstanbul arasında çalıştığını belirten iş insanı, bayramda ailesiyle vakit geçireceğini söyledi. Birgen, bayramın hemen ardından Bodrum’a dönerek, işlerine
devam edecek.
Hediye aldılar
Aylin Yılmaz, kızı Ayşe’yle Kanyon’da buluşarak, alışveriş yaptı. Annesi kadar güzelliğiyle dikkat çeken Ayşe Yılmaz, “Anne-kız bayram alışverişi yaptık, sevdiklerimize hediyeler aldık. Şimdi kahve keyfi yapıp, kardeşim Sena’yla buluşmaya gideceğiz” dedi. İkili, daha sonra AVM’den ayrıldı.