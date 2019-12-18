18.12.2019 - 14:50 |
Cemre Kemer: Şu sıralar evdeyim
Bir dönem Hepsi adlı müzik grubunda yer alan ve bu grup ile büyük bir başarılı elde eden şarkıcı Cemre Kamer, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi.
Kız arkadaşı ile buluşmaya geldiğini söyleyen Cemre Kemer, "Şu sıralar evdeyim. Kendi sosyal medyam ve işlerimle ilgileniyorum" açıklamasında bulundu.
Yılbaşını ailesi ile birlikte kutlayacaklarını belirten şarkıcı, "Her yıl olduğu gibi bu yılda ailece beraber yeni yılı karşılayacağız" dedi.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.