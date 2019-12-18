Kız arkadaşı ile buluşmaya geldiğini söyleyen Cemre Kemer, "Şu sıralar evdeyim. Kendi sosyal medyam ve işlerimle ilgileniyorum" açıklamasında bulundu.

Yılbaşını ailesi ile birlikte kutlayacaklarını belirten şarkıcı, "Her yıl olduğu gibi bu yılda ailece beraber yeni yılı karşılayacağız" dedi.