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HaberlerCaddeÇenesini seviyor!
14.08.2019 - 10:32

Çenesini seviyor!

Oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan'ın aşkı ilk günkü gibi taze...

Çenesini seviyor!



Anıl Altan, önceki gün eşinin çenesini öperken verdiği pozu, "Seni ilk gördüğümde de söylemiştim 'çeneni' ne çok sevdiğimi" notuyla paylaştı.

Çenesini seviyor

Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı muza benziyorYozgat’ın Aydıncık ilçesinde yetişen, değişik aroması ve kokusu dolayısıyla yöre halkı tarafından ‘yer muzu’ olarak da adlandırılan ‘bağrıbütün’ kavununun hasadına başlandı.Yozgat’ın Aydıncık ilçesine özgü olan ve tadı muzu andıran bağrıb
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