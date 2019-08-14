14.08.2019 - 10:32
Çenesini seviyor!
Oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan'ın aşkı ilk günkü gibi taze...
Anıl Altan, önceki gün eşinin çenesini öperken verdiği pozu, "Seni ilk gördüğümde de söylemiştim 'çeneni' ne çok sevdiğimi" notuyla paylaştı.
Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı muza benziyorYozgat’ın Aydıncık ilçesinde yetişen, değişik aroması ve kokusu dolayısıyla yöre halkı tarafından ‘yer muzu’ olarak da adlandırılan ‘bağrıbütün’ kavununun hasadına başlandı.Yozgat’ın Aydıncık ilçesine özgü olan ve tadı muzu andıran bağrıb