'Cengiz Baba' tezahüratları'

'Duvardaki Resim', Gelin Olmuş Gidiyorsun', 'Duyanlara Duymayanlara' gibi hit olmuş şarkılarını sahnesinin ilk yarısında okuyan Cengiz Kurtoğlu'na sevenleri 'Cengiz Baba' diye tezarüratlarda bulundu.

Hayranlarının bu sevgisine şarkılarıyla karşılık veren usta şanatçı, "Gerçekten harikasınız. Ben buralara kadar sizin sevginiz ile geldim. Sizleri çok seviyorum, iyi ki varsınız" dedi.

Mekanı dolduran iki bin kişiye unutulmaz anlar yaşatan Kurtoğlu, yaklaşık iki saat sahne aldı.