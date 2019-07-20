20.07.2019 - 12:46
'Cengiz Baba' tezahüratları'
Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, geçtiğimiz gece Kartal İstMarina Jolly Joker'de konser verdi. Geçmişten günümüze hafızalara kazınmış eserlerini okuyan sanatçı, kendisini dinlemeye gelen sevenlerinin kulak pasını sildi.
'Duvardaki Resim', Gelin Olmuş Gidiyorsun', 'Duyanlara Duymayanlara' gibi hit olmuş şarkılarını sahnesinin ilk yarısında okuyan Cengiz Kurtoğlu'na sevenleri 'Cengiz Baba' diye tezarüratlarda bulundu.
Hayranlarının bu sevgisine şarkılarıyla karşılık veren usta şanatçı, "Gerçekten harikasınız. Ben buralara kadar sizin sevginiz ile geldim. Sizleri çok seviyorum, iyi ki varsınız" dedi.
Mekanı dolduran iki bin kişiye unutulmaz anlar yaşatan Kurtoğlu, yaklaşık iki saat sahne aldı.