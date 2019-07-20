MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde'Cengiz Baba' tezahüratları'
20.07.2019 - 12:46

'Cengiz Baba' tezahüratları'

Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, geçtiğimiz gece Kartal İstMarina Jolly Joker'de konser verdi. Geçmişten günümüze hafızalara kazınmış eserlerini okuyan sanatçı, kendisini dinlemeye gelen sevenlerinin kulak pasını sildi.

'Cengiz Baba' tezahüratları'

'Duvardaki Resim', Gelin Olmuş Gidiyorsun', 'Duyanlara Duymayanlara' gibi hit olmuş şarkılarını sahnesinin ilk yarısında okuyan Cengiz Kurtoğlu'na sevenleri 'Cengiz Baba' diye tezarüratlarda bulundu.

Hayranlarının bu sevgisine şarkılarıyla karşılık veren usta şanatçı, "Gerçekten harikasınız. Ben buralara kadar sizin sevginiz ile geldim. Sizleri çok seviyorum, iyi ki varsınız" dedi.

Mekanı dolduran iki bin kişiye unutulmaz anlar yaşatan Kurtoğlu, yaklaşık iki saat sahne aldı.

20 Temmuz 2019 Magazin Bülteni20 Temmuz 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Cengiz Baba' tezahüratları'

'Cengiz Baba' tezahüratları'

Ajda değil, Semiramis Pekkan

Ajda değil, Semiramis Pekkan

Erdal Beşikçioğlu'nun yeni imajı

Erdal Beşikçioğlu'nun yeni imajı

Baş başa akşam yemeği

Baş başa akşam yemeği

Sıradaki Haber