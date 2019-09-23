Cengiz Kurtoğlu: Benim şarkımı benden başkası…

Sevilen şarkılarını konsere gelen hayranları için seslendiren Kurtoğlu’nun neşesi ve fit görüntüsü dikkat çekti. Sahne sonrası verdiği röportajda Cengiz Kurtoğlu bir proje albümü düşündüğünü söyleyerek, “Eski şarkılarımı tekrar bir albümde söylemek, toplamak istiyorum. İleride güzel bir sürpriz olacak“ dedi. Muhabirlerin, “Albümde sizden başka birisi olacak mı?” sorusuna Kurtoğlu, “Sadece ben olacağım kendi şarkılarımı ben okuyacağım. Benim şarkımı benden başkası okuyamaz diyebilirim“ yanıtını verdi. MESUT YILMAZ