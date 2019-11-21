Cengiz Kurtoğlu takıldı: Öpeyim Hakan Ağabey

Gazetecilerin geçtiğimiz günlerde oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’a övgüler yağdırmasını hatırlatması üzerine sanatçı, "Kıvanç’ın fanatik hayranıyım. O gece de gözünün içine baktım. Acaba Cengiz ağabeyini görüp, yanına gelecek mi diye? Aramızda güzel bir bütünlük oldu. Onun terbiyesine samimiyetine de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Röportaj sırasında 'çırağım' dediği Hakan Altun’un gelmesiyle ortaya da komik görüntüler çıktı. Kurtoğlu, Altun’un eline sarılarak, "Öpeyim Hakan Abi" diye takıldı.