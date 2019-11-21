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21.11.2019 - 11:42 | | EMRAH AKÇAAY

Cengiz Kurtoğlu takıldı: Öpeyim Hakan Ağabey

Ünlü sanatçılar, 'Jolly Joker'in önceki akşam Vadistanbul'da organize ettiği 10'uncu yıl partisinde boy gösterdi. Geceye katılanlar arasında usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu da vardı.

Cengiz Kurtoğlu takıldı: Öpeyim Hakan Ağabey

Gazetecilerin geçtiğimiz günlerde oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’a övgüler yağdırmasını hatırlatması üzerine sanatçı, "Kıvanç’ın fanatik hayranıyım. O gece de gözünün içine baktım. Acaba Cengiz ağabeyini görüp, yanına gelecek mi diye? Aramızda güzel bir bütünlük oldu. Onun terbiyesine samimiyetine de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Röportaj sırasında 'çırağım' dediği Hakan Altun’un gelmesiyle ortaya da komik görüntüler çıktı. Kurtoğlu, Altun’un eline sarılarak, "Öpeyim Hakan Abi" diye takıldı.

Cengiz Kurtoğlu takıldı: Öpeyim Hakan Ağabey

21 Kasım 2019 Magazin Bülteni21 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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