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02.01.2020 - 07:50 | | EMRAH AKÃ‡AAY

Cengiz KurtoÄŸlu, Ümit Besen ve Arif Susam aynÄ± sahnede

MÃ¼ziÄŸin Ã¼Ã§ efsane ismi Cengiz KurtoÄŸlu, Ãœmit Besen ve Arif Susam yeni yÄ±lÄ± YeÅŸilkÃ¶y Wow Otelâ€™de karÅŸÄ±ladÄ±. YaklaÅŸÄ±k 1700 kiÅŸinin dinlemeye geldiÄŸi yÄ±lbaÅŸÄ± sahnesinde sanatÃ§Ä±lar, ÅŸarkÄ±larÄ±yla unutulmaz bir gece yaÅŸattÄ±.Â

Cengiz KurtoÄŸlu, Ümit Besen ve Arif Susam aynÄ± sahnede

Sahneye ilk Ã§Ä±kan Arif Susam, en sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± sevenleriyle birlikte sÃ¶yledi. Arif Susamâ€™Ä±n ardÄ±ndan sahneye Ã§Ä±kan Cengiz KurtoÄŸlu, yine bir evlilik teklifine ÅŸahitlik yaptÄ±. Sahneye Ã§Ä±kan bir kiÅŸi, kÄ±z arkadaÅŸÄ±na sahneden evlilik teklifinde bulundu.

Yeni yÄ±la dakikalar kala Ã¼Ã§ dev ismin aynÄ± sahnede buluÅŸmasÄ±yla, salonda alkÄ±ÅŸ yaÄŸmuru yaÅŸandÄ±. GeÃ§miÅŸten gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze en Ã¶zel ÅŸarkÄ±larÄ± birlikte seslendiren Cengiz KurtoÄŸlu, Ãœmit Besen ve Arif Susam, dinleyicilere nostaljik bir yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi yaÅŸattÄ±.

    Magazin Bülteni (01.01.2020)Magazin Bülteni (01.01.2020)
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