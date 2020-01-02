Sahneye ilk Ã§Ä±kan Arif Susam, en sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± sevenleriyle birlikte sÃ¶yledi. Arif Susamâ€™Ä±n ardÄ±ndan sahneye Ã§Ä±kan Cengiz KurtoÄŸlu, yine bir evlilik teklifine ÅŸahitlik yaptÄ±. Sahneye Ã§Ä±kan bir kiÅŸi, kÄ±z arkadaÅŸÄ±na sahneden evlilik teklifinde bulundu.

Yeni yÄ±la dakikalar kala Ã¼Ã§ dev ismin aynÄ± sahnede buluÅŸmasÄ±yla, salonda alkÄ±ÅŸ yaÄŸmuru yaÅŸandÄ±. GeÃ§miÅŸten gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze en Ã¶zel ÅŸarkÄ±larÄ± birlikte seslendiren Cengiz KurtoÄŸlu, Ãœmit Besen ve Arif Susam, dinleyicilere nostaljik bir yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi yaÅŸattÄ±.