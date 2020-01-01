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01.01.2020 - 07:50 | | UMUT ÜNVER

Cengiz Kurtoğlu: Zaten yakışıklıydım, artık daha yakışıklıyım

Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu, yılbaşı nedeniyle önceki akşam Kıbrıs Cratos Premium Hotel'de sahne aldı. Konser öncesi muhabirlerle sohbet eden Kurtoğlu, verdiği kilolar hakkında konuştu.

Cengiz Kurtoğlu: Zaten yakışıklıydım, artık daha yakışıklıyım

2019 yılını ailesiyle birlikte sağlık ve huzur içinde geçirdiğini söyleyen Cengiz Kurtoğlu, disiplini hiç bırakmadığını da dile getirdi.

Ardından verdiği kilolarla dikkat çeken usta sanatçı, "45 ile 48 arasında bir kilo verdim.Bu saatten sonra ne alırım, ne de veririm. Kıyafetleri giysileri rahat rahat giyebiliyorum. Zaten yakışıklıydım, Artık daha yakışıklıyım.” dedi.

Sahnede başına gelen bir olayı anlatan Kurtoğlu, “ Bugün bir hanımefendi geldi. Çoluğa çocuğa, toruna karışmış. 'Cengiz Bey siz bana 30 yıl önce sahneden asılmıştınız. O günü hiç unutmuyorum' dedi. O kadar şaşırdım ki anlatamam" diyerek herkesi güldürdü.

Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.
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Cadde Yazarları

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