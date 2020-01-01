Cengiz Kurtoğlu: Zaten yakışıklıydım, artık daha yakışıklıyım

2019 yılını ailesiyle birlikte sağlık ve huzur içinde geçirdiğini söyleyen Cengiz Kurtoğlu, disiplini hiç bırakmadığını da dile getirdi.

Ardından verdiği kilolarla dikkat çeken usta sanatçı, "45 ile 48 arasında bir kilo verdim.Bu saatten sonra ne alırım, ne de veririm. Kıyafetleri giysileri rahat rahat giyebiliyorum. Zaten yakışıklıydım, Artık daha yakışıklıyım.” dedi.

Sahnede başına gelen bir olayı anlatan Kurtoğlu, “ Bugün bir hanımefendi geldi. Çoluğa çocuğa, toruna karışmış. 'Cengiz Bey siz bana 30 yıl önce sahneden asılmıştınız. O günü hiç unutmuyorum' dedi. O kadar şaşırdım ki anlatamam" diyerek herkesi güldürdü.