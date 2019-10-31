‘Cenk'le nispet için evlendi'

Demet Şener’le, geçtiğimiz haziran ayında nikah masasına oturan Cenk Küpeli ve ailesi arasındaki sular durulmuyor. İş insanının babası Avni Küpeli, Kanal D’de ekrana gelen ‘2. Sayfa’ programında, “Bu aşk değil, eski eşi İbrahim Kutluay’a nispet evliliğidir. Sevgili olduklarından beri görüşemiyoruz. Kesinlikle barışmamız mümkün değil. Demet, oğlumuzu bizden koparmış ve ailesini hiçe saymıştır. Annesi Oya’yla bu evliliğin karşısındayız” mesajını gönderdi.

Bunun üzerine basın açıklaması yapan Cenk Küpeli ise “Uzun zamandır hayran olduğum kadınla, kendi rızamla ve büyük bir aşkla evlenmiş bulunmaktayım. Ailemin isteği doğrultusunda bir evlilik yapmamak hata değil; kendi kararımın sonucudur. Buna da ailem başta olmak üzere, herkesin saygı göstermesi gerekmektedir. Ailemin de başımın üzerinde yeri vardır. Artık kendi çekirdek ailemi kurmuş bulunuyorum ve sadece anlayış bekliyorum” ifadelerini kullandı.