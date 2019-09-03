‘Cennetime Geldim’ çıktı

Müzik eğitmeni Süheyla Yengi’nin öğrencilerinin solist olduğu Grupetto grubunun ilk çalışması, söz ve müziği Han Çelikcan imzalı ‘Cennetime Geldim’ şarkısı oldu. Garaj Müzik etiketiyle yayınlanan parçanın düzenlemesini Sonay Yağız, miks ve mastering’ini Özgür Yurtoğlu yaptı. Selçuk Demirci yönetmenliğinde

10 saatte çekilen, grubun performans görüntülerinden oluşan klipte, Yengi de rol aldı.