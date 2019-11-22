‘Cep Herkülü’ görücüde

Hayat Van Eck, Gürkan Uygun ve Selen Öztürk’ün rol aldıkları ‘Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’nun galası, Maslak UNIQ Hall’de yapıldı. Olimpiyat Şampiyonu’na hayat veren Eck, “Bu sorumluluğun üstesinden gelmek yorucuydu” derken, antrenörü Enver Türkileri’ni canlandıran Uygun, çekimlerin zorlu geçtiğini söyledi. Gecede Süleymanoğlu'na ait eşyalar ve madalyalar da sergilendi.