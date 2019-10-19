'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' için geri sayım

'Dünyanın En İyi Sporcusu' seçilen efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu, kariyerine 47 Dünya Rekoru, üst üste 3 farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalyası, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu sığdırdı. Kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçti. Dünya rekoruna ilk imzasını attığında, 15 yaşındaydı. Türkiye’ye güreş dışında olimpiyatlarda altın madalya kazandıran ilk sporcu da olan Naim Süleymanoğlu, ardında kırılması imkansız rekorlar bıraktı.

Genç oyuncu Hayat Van Eck’in Süleymanoğlu rolünde izleneceği 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminde; efsane sporcunun babası Süleyman Süleymanoğlu’nu Yetkin Dikinciler, annesi Hatice Süleymanoğlu’nu Selen Öztürk, Naim Süleymanoğlu’nun halter sporuna yeteneğini fark eden ve onu adım adım dünya spor arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri'ni ise Gürkan Uygun canlandırıyor.