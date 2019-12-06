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06.12.2019 - 14:19 |

Ceren Hindistan'dan şaşırtan itiraf: O yöntemi denedim

'Baba Ocağı' dizisiyle ünlenen Ceren Hindistan, TMS yöntemini denediğini Instagram hesabından açıkladı. Hindistan, işlem için "İnsan yeniden doğmuş gibi oluyor" dedi.

Ceren Hindistan'dan şaşırtan itiraf: O yöntemi denedim

Ceren Hindistan, sosyal medya hesabından TMS tedavisini denediğini açıkladı. Kızı Arya doğduktan sonra projelerde yer almayan güzel oyuncu, bu süreçte tedaviyi araştırıp yaptırdığını takipçileriyle paylaştı.

Hindistan uygulamayı yaptırdığını şu sözlerle açıkladı:

"Bir yıl önce keşfettim ve yaptırdım. Gerçekten yeni doğmuş gibi oluyor insan. Tavsiye ederim. Vücudunda herhangi bir protez, diş implantı, diş protezi, kalp pili ve stendi olan kişilere yapılmıyor."

TMS TEDAVİSİ NEDİR?

Amerika'da 12-13 yıldır uygulanan tedavi; kişinin yoğun duygusal anılarla başa çıkmasına yardımcı olup beynin mantık ve duygu tarafını dengeliyor.

6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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