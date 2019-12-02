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02.12.2019 - 16:32 |

Ceren Moray aşçılık eğitimi alıyor

'Avlu' dizisinde 'Azra' karakterine hayat veren Ceren Moray, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

Ceren Moray aşçılık eğitimi alıyor

Yalnız başına geldiği AVM’de markete uğrayıp mutfak alışverişi yapan Ceren Moray, "Şu sıralar aşçılık eğitimi alıyorum. Eşimle birlikte ortak bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Henüz netleşen bir şey yok, sadece boş zamanlarımda kursa gidiyorum. Şimdilik bu kadarını söyleyebilirim. 'Avlu' dizisinin devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Belki internetten devam ederiz, hiç belli değil. Yapımcımızdan haber bekliyoruz" dedi.

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