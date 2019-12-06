Ceren Onurluer’den ‘libido’ tartışmasına şaşırtan benzetme

Muhabirlerin Can Yaman soruları üzerine Onurluer, "Ben oyuncu değilim. Ama her meslekte insanların, kendisine eşlik eden kişilere karşı saygılı olması gerektiğini düşünüyorum. Kadir İnanırların, Ediz Hunların, Cüneyt Arkınların, Ayhan Işıkların Tarık Akanların nezaketi ve terbiyesiyle kıyasla bu duruş tam anlamıyla bir mirasyedilik olabilir mi? Bu kulvarda bayrağı taşıyan, o nadide insanların ölümsüz eserlerinden öte en önemli mirası, beyefendilikleri ve mesleklerine olan saygıları" diyerek dikkat çeken sözler söyledi.