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20.09.2019 - 16:56 | | DHA

Çeşme'de Hüsnü Şenlendirici konseri

İzmir'in Çeşme ilçesinde sahne alan klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, performansıyla müzik şöleni sundu.

Çeşme'de Hüsnü Şenlendirici konseri

Çeşme ilçesinde 25 yıl aradan sonra 'Ege'nin İki Yakası' temasıyla gerçekleştirilen Çeşme Festivali'nde, klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahne aldı. Alaçatı Amfi Tiyatro'da hayranlarının karşısına çıkan Şenlendirici, yaklaşık 3 bin kişiye performans sergiledi.

Konser sonunda Şenlendirici'ye, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafından yanan ormanlar için dikilen fidan sertifikası ve onur plaketi verildi

    20 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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