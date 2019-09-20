Çeşme'de Hüsnü Şenlendirici konseri

Çeşme ilçesinde 25 yıl aradan sonra 'Ege'nin İki Yakası' temasıyla gerçekleştirilen Çeşme Festivali'nde, klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahne aldı. Alaçatı Amfi Tiyatro'da hayranlarının karşısına çıkan Şenlendirici, yaklaşık 3 bin kişiye performans sergiledi.

Konser sonunda Şenlendirici'ye, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafından yanan ormanlar için dikilen fidan sertifikası ve onur plaketi verildi