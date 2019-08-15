Çeşme'de Kenan Doğulu konseri

Kenan Doğulu, yaz konserleri kapsamında Balıkesir'e bağlı Altınoluk ve Ayvalık'tan sonra Çeşme'de konser verdi. Doğulu, temposu bir an bile düşmeyen performansıyla beğeni topladı. Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konseri izlemek için gelen binlerce hayranı, güzel bir gece geçirdi.

Hareketli şarkıları, güçlü yorumu ve sahne enerjisiyle kendisini dinleyenleri coşturan Doğulu, sevilen parçalarıyla keyifli anlar yaşattı.





