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15.08.2019 - 11:43| DHA

Çeşme'de Kenan Doğulu konseri

İzmir'in Çeşme ilçesinde sahneye çıkan Kenan Doğulu, sevilen şarkılarıyla sevenlerini coşturdu.

Çeşme'de Kenan Doğulu konseri

Kenan Doğulu, yaz konserleri kapsamında Balıkesir'e bağlı Altınoluk ve Ayvalık'tan sonra Çeşme'de konser verdi. Doğulu, temposu bir an bile düşmeyen performansıyla beğeni topladı. Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konseri izlemek için gelen binlerce hayranı, güzel bir gece geçirdi.

Hareketli şarkıları, güçlü yorumu ve sahne enerjisiyle kendisini dinleyenleri coşturan Doğulu, sevilen parçalarıyla keyifli anlar yaşattı.


15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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