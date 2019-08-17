MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeÇeşme'de Mabel Matiz konseri
17.08.2019 - 14:02| DHA

Çeşme'de Mabel Matiz konseri

Şarkıcı Mabel Matiz, İzmir'in Çeşme ilçesinde hayranlarıyla buluştu.

Çeşme'de Mabel Matiz konseri

Çeşme'deki açıkhava konserlerinin dün akşamki konuğu, farklı müzik tarzı ile dikkat çeken Mabel Matiz oldu. Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran dinleyiciler, Matiz'in şarkılarına eşlik etti. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Matiz, müziği ve bu alanda üretmeyi çok sevdiğini söyledi.

Repertuvarına aldığı şarkıları ve performansıyla beğeni toplayan Matiz, iki saat sahnede kaldı. Matiz'i izleyenler arasında, futbolcu Sabri Sarıoğlu ile şarkıcı Melek Mosso da yer aldı

'Su'dan bedava elektrikOrdu’nun Kumru ilçesinde dere yatağına kurulan sistem ile üretilen elektrik, bir evin aydınlanma ihtiyacını karşılıyor.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıla konser öncesi başına gelen kazayı anlattı

Sıla konser öncesi başına gelen kazayı anlattı

Nazlı Kayı'nın bitmeyen tatili

Nazlı Kayı'nın bitmeyen tatili

Ece Vahapoğlu'dan havuz pozu

Ece Vahapoğlu'dan havuz pozu

Emina Jahovic: Kabul etmeyeceğim tek şey yalan

Emina Jahovic: Kabul etmeyeceğim tek şey yalan

Sıradaki Haber