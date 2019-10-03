Cesur kadınlar podyumda esecek

Özlem Süer, doğadan aldığı ilhamla tüketiciler için sağlıklı çözümler sunmayı hedefleyen Voonka Beauty ile yaptığı iş birliğini podyuma taşıyacak. Modacı, 8-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Mercedes Benz Fashion Week İstanbul’da, cesur kadınlardan ilham alarak hazırladığı ‘İlkbahar-Yaz ‘20’ koleksiyonunda Voonka Beauty için hazırladığı kapsül koleksiyonu, izleyicilerin beğenisine sunacak. Süer, önceki gün Nişantaşı’ndaki modaevinde yeni koleksiyonundan bir kesiti, basın mensupları için sergiledi. Modacı, Voonka Beauty kapsül koleksiyonunda, doğal bir enerjinin olduğunu ve cesaretli kadınını anlatmaya çalıştıklarını belirtti. Süer, “İnandığımız ve ambalaj tasarımını birlikte güncellediğimiz Voonka Beauty markasıyla hazırlandık. İçten gelen güzelliği, tenin güzelliğini giysiyle bütünleştirdiğimiz zaman, çok özel kadını yaratabileceğimizi tarif ettik. Koleksiyonumuzun alt teması aslında cesaretli bir kadını anlatıyor” dedi.