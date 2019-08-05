Cesur Meryem!

Başrolünde oynadığı Muhteşem Yüzyıl dizisi ile Türk seyircisinin gönlünde taht kuran Meryem Uzerli, sonrasında yer aldığı projelerde aynı başarıyı yakalayamadı.



Diziyi bırakan ve ‘Tükenmişlik Sendromu’ yaşadığını söyleyerek Almanya’ya dönen Uzerli, bir süre memleketinde kaldıktan sonra yeni dizi ve film projeleri için Türkiye’ye dönmüştü.

Dizilerde istediği başarıyı yakalayamayan Uzerli şimdilerde reklamlarda boy gösteriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü güzel,Instagram'ın hikaye kısmında evinde çekilmiş bir karesine yer verdi.









