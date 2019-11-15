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15.11.2019 - 16:08 |

Cevher: Şarkıcı olmasam iç mimar olurdum

Şarkıcı Cevher, önceki gece Ulus'ta bir mekanda sahne aldı. Arabesk konseptli gecede hayranlarının karşısına çıkan şarkıcı, kendisini dinleyenlerle sohbet de etti.

Cevher: Şarkıcı olmasam iç mimar olurdum

 Pullarla kaplı askılı straplez elbisesiyle gece boyu şarkılarını söyleyen Cevher, aralarda hayranlarıyla sohbet etti. 

Şarkıcı, "Zaten müziğe aşık bir insanım o ayrı. Ama müzik beni sevdiklerimle buluşturduğunda işime olan aşkım daha da büyüyor. Yoksa ben, sizinle nasıl bir araya geleyim" sözleriyle işine duyduğu aşkı vurguladı.

Cevher daha sonrasında hayranlarına, "Şarkıcı olmasam iç mimar olurdum, bu dünyada her türlü ekmek yerdim. Evimi düzenlemeyi çok seviyorum" dedi.

 

14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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