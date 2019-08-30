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HaberlerCaddeÇevre için yelken açacak
30.08.2019 - 07:50

Çevre için yelken açacak

IFCA Slalom Çocuk-Genç-Master Avrupa Windsurf Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Çağla Kubat, deniz ve çevre kirliliğine dikkat çekecek

Çevre için yelken açacak

Çağla Kubat, 1-6 Eylül tarihlerinde Alaçatı’da gerçekleşecek IFCA Slalom Çocuk-Genç-Master Avrupa Windsurf Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ülkemizi master kategorisinde temsil edecek oyuncu, şampiyona boyunca deniz ve çevre kirliliğine dikkat çekmek için özel çalışmalar yapacak.
2011 yılından bu yana uluslararası çapta birçok organizasyona imza atan Kubat, “Böylesine büyük bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için çok mutlu ve heyecanlıyız. Amacımız, dünya şampiyonasının bir ayağının yeniden Alaçatı’da gerçekleşmesi ve Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlamak” dedi.

Bitkin düşen "Macaristanlı leylek" koruma altına alındıManisa'nın Soma ilçesinde bitkin düşen ve bileğinde Macaristan menşeli halka bulunan leylek, Soma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Tedavi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.
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