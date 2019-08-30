Çevre için yelken açacak

Çağla Kubat, 1-6 Eylül tarihlerinde Alaçatı’da gerçekleşecek IFCA Slalom Çocuk-Genç-Master Avrupa Windsurf Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ülkemizi master kategorisinde temsil edecek oyuncu, şampiyona boyunca deniz ve çevre kirliliğine dikkat çekmek için özel çalışmalar yapacak.

2011 yılından bu yana uluslararası çapta birçok organizasyona imza atan Kubat, “Böylesine büyük bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için çok mutlu ve heyecanlıyız. Amacımız, dünya şampiyonasının bir ayağının yeniden Alaçatı’da gerçekleşmesi ve Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlamak” dedi.