17.07.2019 - 14:47
Ceyda Düvenci ailesini koluna kazıttı
Oyuncu Ceyda Düvenci, koluna ailesini simgeleyen bir dövme yaptırdı.
Ceyda Düvenci, yeni dövmesinin fotoğrafını, "Bu su hiç durmaz" ve "Hoş geldin yeni sanat eserim" notlarıyla paylaştı.
2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile evlenen Düvenci'nin, Okan Ali ve Melisa adında iki çocuğu bulunuyor.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.