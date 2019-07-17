Ceyda Düvenci ailesini koluna kazıttı

Ceyda Düvenci, yeni dövmesinin fotoğrafını, "Bu su hiç durmaz" ve "Hoş geldin yeni sanat eserim" notlarıyla paylaştı.

2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile evlenen Düvenci'nin, Okan Ali ve Melisa adında iki çocuğu bulunuyor.

