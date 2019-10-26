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26.10.2019 - 17:52 |

Ceyda Düvenci: Tam da o zaman hayat çiçekler açıyor

Meslektaşı Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Ceyda Düvenci, bir arkadaşının çektiği fotoğrafının altına yazdıkları ile takipçilerine mutlu olmanın ve tevekkül etmenin ne kadar özel olduğundan bahsetti.

Ceyda Düvenci: Tam da o zaman hayat çiçekler açıyor

Ceyda Düvenci'nin, Instagram paylaşımı şöyle:
“Hep hatırlatıyorum size, bunu görev edindim kendime. Sık sık hatırlayın sizi bulan güzellikleri. Evet biliyorum bazen güzellikler bulmuyor, zor zamanlardan geçiyoruz hepimiz, sınanıyoruz, korkuyoruz, endişeleniyoruz, yetersiz hissediyoruz ya da şanssız olduğumuza inanıyoruz bazen biliyorum. Hayat her şartta devam ediyor. Ve sen mutluysan, tevekkül edip devam etmeye karar verirsen, işte tam da o zaman hayat çiçekler açıyor. İnişler bizim için, çıkışlar da. Nefessiz kaldığım zamanlarda hep biliyorum, biliyorum ki güneş yüzünü gösterecek ve tüm bulutlar dağılacak. İşte bunları düşündüm güneşe bakarken ve yeni heyecanlarımı, onlar için koşturacağım günleri düşündüm. Mesleğimi seviyorum. Anne olmayı seviyorum. Sevgilimin olmasını seviyorum. Çalışmayı, okumayı, gelişmeyi seviyorum. Gün güzel başlasın hepinize.”

Ceyda Düvenci: Tam da o zaman hayat çiçekler açıyor

26 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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