Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan otobanda evlilik yıl dönümü kutlaması!
‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda sade bir törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.
Dört yıldır mutlu bir aile hayatı olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, evlilik yıl dönümlerini ilginç bir şekilde kutladı. Bülent Şakrak, Edirne turnesinden dönerken eşi Ceyda Düvenci’ye sürpriz yaptı.
Otobanda pasta kesip kutlama yapan çift, bu mutlu anları takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya hesabından kutlama anını paylaşan Ceyda Düvenci, yazdığı notta eşine adeta ilanı aşk etti.
Düvenci gönderisini, "Geçen 1825 günün her dakikasına bin şükür... Edirne turnesi dönüşü beni bir şekilde ikna edip, şehirler arası yolun kenarında kutlama yapan canım sevgilim nice, binlerce günümüz olsun... Sana aşığım çok... 19/12/19" mesajıyla paylaştı.
Çiftin Melisa ve Okan Ali adından iki çocuğu var.
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Geçen 1825 günün her dakikasına bin şükür... edirne turnesi dönüşü beni bir şekilde ikna edip şehirlerarası yolun kenarında kutlama yapan canım sevgilim nice binlerce günümüz olsun... sana aşığım çok... @bulentsakrak_ yanımızda canlarımıza da iyi ki varsınız 💙 @rustuozil ki kendisinin fikriymiş 🥰 ve dost @murat_elal 🥰🥰🥰bu arada delilik herzaman iyidir... 😍 19/12/19