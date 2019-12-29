29.12.2019 - 14:07 |
Ceyda Düvenci: Yaşasın yuvamız
Oyuncu Bülent Şakrak ile mutlu evlilikleri devam eden Ceyda Düvenci, geçtiğimiz günlerde eşiyle baş başa çıktığı tatilde çocuklarına olan özlemini dile getirmişti. Tatilden dönen Düvenci,mutlu aile pozlarını 'Yaşasın yuvamız' notuyla takipçileriyle paylaştı.
Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden Ceyda Düvenci ile Bület Şakrak, mutlu anlarının çoğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Geçtiğimiz hafta kısa süreli Avrupa tatiline çıkan çift, birkaç gün önce evlerine döndü.
Tatil sonrası çocuklarına kavuşan oyuncu Ceyda Düvenci, "Evin halleri" notuyla şöyle sıraladı:
Babamız, koynunda limon yiyen oğluyla annemiz, limonuyla çay içen kızıyla koyun koyuna çizgi film izlemektedir. Bu esnada minik Maki, hoplayıp zıplamakta. Hamile Hera ise keyif yapmakta. Kedimiz Eros üst katta uykuya daldı çoktan. Yaşasın yuvamız.
Düvenci geçtiğimiz hafta eşiyle baş başa çıktığı tatilde, çocuklarını çok özlediğini duygusal satırlarla dile getirmişti.