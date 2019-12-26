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26.12.2019 - 11:28 |

Ceyda Düvenci'den annelik-babalık paylaşımı

Geçtiğimiz hafta otoban kenarında evlilik yıldönümlerini kutlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, baş başa yurt dışı tatiline çıktı. Bir süredir böyle bir kaçamak yapamadıklarını söyleyen Ceyda Düvenci, Instagram paylaşımıyla çocuklarına duyduğu özlemi ve yaşadığı ikilemi takipçilerine aktardı.

Ceyda Düvenci'den annelik-babalık paylaşımı

Ünlüler dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, birlikte sergiledikleri tiyatro oyunlarının turnesi için şehir şehir gezerken, baş başa tatil kaçamağı yaptı. 

Birlikte kısa süreli bir Avrupa turuna çıkan ve bu anlarını takipçileriyle paylaşan Düvenci, hesabından yaptığı son paylaşımda bu defa çocuklarına olan özlemini dile getirdi. İşte başarılı oyuncunun o satırları:

“Hayat dengeli ve dengesiz duygulardan ibaret aslında. Bir taraftan sevgilimle güzel zaman geçirmek, baş başa olmak ve yeni yerler keşfetmekten ve doyasıya uyumaktan keyif alırken bir yandan da elimiz telefonda, aklımız evde; “Kız ne yapıyor, oğlan iyi mi?” diye düşünüp duruyoruz. “Hadi dönüşümüzü erkene alalım” diyoruz sonra diyoruz ki; “365. günde 5 günü de birbirimize ayıralım.” Burnumuzda evlatlarımızın kokuları, el ele sokakları tavaf ediyoruz. İyi ki varlar, her anımıza şükür… Annelik-babalık tam da bu bence. Sevgililik hali ile evlat kokusu arası yaşanan anlar. Baş başa olmak muhteşem ama biliyorum ki ikimizin de aklı onlara kavuşacağımız anda… Yaşadığımız her ana, gördüğümüz her yeni yere de şükür, yuvamıza da…"

Ceyda Düvenciden annelik-babalık paylaşımı

Magazin Bülteni (26.12.2019)Magazin Bülteni (26.12.2019)
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