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HaberlerCaddeCeyda Düvenci’den Bülent Şakrak’a aşk dolu sözler
06.08.2019 - 08:53

Ceyda Düvenci’den Bülent Şakrak’a aşk dolu sözler

Ceyda Düvenci, kendisi gibi oyuncu olan eşi Bülent Şakrak için Instagram hesabından aşk dolu sözler paylaştı.

Ceyda Düvenci’den Bülent Şakrak’a aşk dolu sözler

Ceyda Düvenci, paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:
"Sevgilime yollamıştım bu fotoğrafı o uzaklardayken. Şimdi baktım ve düşündüm ki hepimiz bize sevgiyle bakan bir çift göz isteriz. Bu hafta en çok sevdiğiniz, sevildiğiniz, tabiata sahip çıktığınız, saydığınız, sayıldığınız, geliştiğiniz, bereketi bol, sağlıklı bir hafta olsun. Her şey sevmekle başlar. Gözümün ışığına aşkla."

Ceyda Düvenci’den Bülent Şakrak’a aşk dolu sözler

Temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduğu cep telefonu kamerasında görüntülendi.
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