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HaberlerCaddeCeylan Ertem'e dev kadro eşlik etti
05.09.2019 - 17:30

Ceylan Ertem'e dev kadro eşlik etti

Zorlu Center’ın eylül sonuna kadar devam edecek Açık Hava Konserleri’nin önceki akşam konuğu Ceylan Ertem’di.

Ceylan Ertem'e dev kadro eşlik etti

Alternatif müziğin dikkat çeken isimlerinden Ceylan Ertem, alkışlar eşliğinde ‘Peri’ şarkısını söyleyerek sahnede yerini aldı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı, ‘Aşk Aşısı’ndan sonra ‘Bugünüm Sensiz’ şarkısını seslendirdi.

‘El Adamı’, ‘Nilüfer’, ‘Duydun mu’ şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Ceylan Ertem, Sezen Aksu ve Neşet Ertaş cover’larını konser alanını dolduran dev kadro ile birlikte söyledi.

“Bu şarkı insanlara ve hayvanlara kıyanlara gelsin” diyerek Aşık Mahzuni Şerif'in ‘Yuh Yuh’ ve ‘Zalım’ türküsünü seslendiren Ceylan Ertem, performansıyla göz doldurdu.

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