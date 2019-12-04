Ceylan yeğeni Nazlıcan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Yeğeninin son durumunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Ceylan, gözyaşlarını tutamadı. Şarkıcı, Nazlıcan için herkesten dua istedi.

İşte Ceylan'ı o sözleri:

Allaha çok şükür umudumuz var. Rabbim, Nazlıcan’ı bize bağışlayacak. Daha çok genç 25 yaşında...

Hepinizden dua bekliyorum, biraz sonra yanına gireceğim. İçimiz kan ağlasa da, hepimiz için geçerli hastamız da olsa hepimiz sabah işimize gidiyoruz ama yürek yangın yeri fırtınalar kopuyor içimizde. İnşallah rabbim onu önce ablama sonra da bize bağışlayacak. Allah bütün hastalara, şifa versin. Her şeyin başı sağlık.