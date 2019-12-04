MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Ceylan yeğeni Nazlıcan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi
04.12.2019 - 14:06 |

Ceylan yeğeni Nazlıcan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Nazlıcan, günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Ceylan yeğeni Nazlıcan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

 Yeğeninin son durumunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Ceylan, gözyaşlarını tutamadı. Şarkıcı, Nazlıcan için herkesten dua istedi.

İşte Ceylan'ı o sözleri:

Allaha çok şükür umudumuz var. Rabbim, Nazlıcan’ı bize bağışlayacak. Daha çok genç 25 yaşında...

Hepinizden dua bekliyorum, biraz sonra yanına gireceğim. İçimiz kan ağlasa da, hepimiz için geçerli hastamız da olsa hepimiz sabah işimize gidiyoruz ama yürek yangın yeri fırtınalar kopuyor içimizde. İnşallah rabbim onu önce ablama sonra da bize bağışlayacak. Allah bütün hastalara, şifa versin. Her şeyin başı sağlık.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan yoğun bakımda
4 Aralık 2019 Magazin Bülteni4 Aralık 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hande Acar: Kürküm gerçek değil

Hande Acar: Kürküm gerçek değil

Demet Evgar’ın teşekkür selfie'si

Demet Evgar’ın teşekkür selfie'si

Yasmin Erbil: 23 şimdiden çok iyi geldi

Yasmin Erbil: 23 şimdiden çok iyi geldi

Ceylan yeğeni Nazlıcan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Ceylan yeğeni Nazlıcan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Sıradaki Haber