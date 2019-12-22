Ceylan’ın yeğeni Nazlıcan Arkan, aralık ayının başında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Nazlıcan, günlerdir yoğun bakımdaydı. Yaşam mücadelesi veren 25 yaşındaki Arkan’ın acı haberini, ünlü şarkıcı Instagram hesabından duyurdu.

“Kelimelerle tarif edilemeyecek bir acı yaşıyoruz” diyen Ceylan, yeğenini kaybettiğini belirtti.

Cenazesi 22 Aralık Pazar günü Büyükçekmece Küba Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece TÜYAP Mezarlığı’na defnedilecek.

Ceylan'ın yeğeni olan Nazlıcan Arkan, 1993 İstanbul doğumlu. İşte Benim Stilim'de 7. Sezon yarışmacısı olan Nazlıcan Arkan, üniversite mezunu. Bir bankada görev yapan Arkan, yarışma günlerinde modaya ve giyime olan tutkusundan bahsetmişti.

Ceylan dua istemişti

Ceylan, Instagram hesabından açıklama yaparak yeğeni için dua istemişti. İşte Ceylan’ın o paylaşımı; "Allah'a çok şükür umudumuz var. Rabbim Nazlıcan’ı bize bağışlayacak. Daha çok genç 25 yaşında...

Hepinizden dua bekliyorum biraz sonra yanına gireceğim. İçimiz kan ağlasa da, hepimiz için geçerli hastamız da olsa hepimiz sabah işimize gidiyoruz ama yürek yangın yeri fırtınalar kopuyor içimizde. İnşallah Rabbim onu önce ablama sonra da bize bağışlayacak. Allah bütün hastalara, şifa versin. Her şeyin başı sağlık."