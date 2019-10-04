Ceza mı ödül mü?

İşte Özay Şendir'in yazısından o bölüm:



Seren Serengil’in üç günlük cezaevi macerasının başlangıcını hatırlıyor musunuz?

Onlarca

kamera ve canlı yayın araçlarının takibiyle girmişti Bakırköy Kadın Cezaevi’nden içeri.

Üç günün

ardından dışarı çıkar çıkmaz da, televizyon stüdyosuna koşmuştu.

Dünyanın en haksızlığa uğramış kişisi, sanki üç gün değil de 33 yıl hapis yatmış gibi bir hali vardı.

Önceki gün de Serengil’in şikayeti üzerine boşanma aşamasında olduğu Yaşar İpek üç gün için cezaevine girdi.

Peşinde kameralar yoktu, çıkışında da olmayacak ama sosyal medyadan yazarsa,

herkes alıp haberini yapacak.

Türkiye’de uzaklaştırma kararına uymamak, cezadan çok ödül gibi bir grup insana...

Böyle yasa maddesi olmaz.

Ceza dediğimiz şey caydırıcı olur, üç günlük hapis cezası, kimseyi caydırmıyor; aksine bir grup insan için kariyerde basamak gibi duruyor.

İcralık olup da,

mal beyanında bulunma-yanın bile bir hafta hapis yattığını düşününce, bu yasa maddesini düzeltmek, gerçekten caydırıcı hale getirmek gerekiyor.