CharlIe ChaplIn Derya

Derya Beşerler ve Gripin’in solisti Birol Namoğlu, TRT 2’de yayınlanan ‘Kısa Bir Ara’ programında sanat dünyasının başarılı ismi Charlie Chaplin’i anlattı. Chaplin’in kostümünü giyen Beşerler, “Oyunculuğun yanı sıra bale ve step dansı yaptı. 89 film çekti ve üç Oskar alarak başarısını katladı. İdolü ise annesiydi” diyerek sanatçıyı andı.