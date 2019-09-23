MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeCharlIe ChaplIn Derya
23.09.2019 - 07:50 |

CharlIe ChaplIn Derya

Derya Beşerler ve Gripin’in solisti Birol Namoğlu, TRT 2’de yayınlanan ‘Kısa Bir Ara’ programında sanat dünyasının başarılı ismi Charlie Chaplin’i anlattı.

CharlIe ChaplIn Derya

Derya Beşerler ve Gripin’in solisti Birol Namoğlu, TRT 2’de yayınlanan ‘Kısa Bir Ara’ programında sanat dünyasının başarılı ismi Charlie Chaplin’i anlattı. Chaplin’in kostümünü giyen Beşerler, “Oyunculuğun yanı sıra bale ve step dansı yaptı. 89 film çekti ve üç Oskar alarak başarısını katladı. İdolü ise annesiydi” diyerek sanatçıyı andı. 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Amerikalılara FETÖ uyarısıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ABD kamuoyu için oluşturduğu tehlikeye işaret etti.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Festival bahaneli sosyallik

Festival bahaneli sosyallik

Tarkan’dan iklim mesajı

Tarkan’dan iklim mesajı

Hayatı kolaylaştıran rehber

Hayatı kolaylaştıran rehber

Yeni sezon açılışı

Yeni sezon açılışı

Sıradaki Haber