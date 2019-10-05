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05.10.2019 - 13:37 |

'Charlie'nin Melekleri', İstanbul'u çok sevdi

Tüm dünyanın merakla beklediği yeni 'Charlie’nin Melekleri' filminin özel kareleri ve kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul çekimlerinde oyuncuların elinden düşürmediği ince belli bardaklar, filmde de bol bol yer alıyor

'Charlie'nin Melekleri', İstanbul'u çok sevdi

EĞLENCELİ ANLAR
'Charlie'nin Melekleri' serisinin yeni filmini yöneten Elizabeth Banks ile oyuncular Kristen Stewart, Ella Balinska ve Naomi Scott; İstanbul'da yapılan çekimlerin perde arkasında renkli anlar yaşadı.

FİLMDE DE YER ALDI
Mısır Çarşısı'na giden ünlü oyuncular, set arasında ince belli bardaklarla bol bol çay içti, özellikle Banks elinden bardağını düşürmedi.

Vapurda yapılan çekimlerde yine masada çay bardağı olması dikkat çekti. (Sabah)

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