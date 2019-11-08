‘Charlie’nin Melekleri’ne Türk tasarımcı imzası

29 Kasım’da vizyona girecek ‘Charlie’nin Melekleri’ne, Türk tasarımcı Tuğba Kuzdere Yorgancıoğlu’nun imzası damga vurdu. Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska ve Elizabeth Banks’in başrolünü paylaştığı filmin, Avustralyalı kostüm tasarımcısı Kym Barrett, İstanbul setinde Yorgancıoğlu’nun ürünleri-

ni seçti. Çekimlerin Türkiye ayağının yapımcılığını ise Diloy Gülün yaptı.