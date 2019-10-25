Chloe: Filmimiz nisan ayında vizyona girecek

Yalnız başına geldiği AVM’de Cup Of Joy’dan kahve alıp kısa bir alışveriş turuna çıkan Chloe Loughnan, kendine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi.

"Hababam Sınıfı 2’nin çekimleri devam ediyor. Dün Kıbrıs’dan döndük, birkaç sahnemiz kaldı. Filmimiz nisan ayında da vizyona girecek" dedi.