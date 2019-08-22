22.08.2019 - 09:33
Chloe Loughnan: Aklını kaybedersin!
Kısa süre önce şarkıcı Serdar Ortaç ile boşanan model Chloe Loughnan'ın paylaşımı kafa karıştırdı.
Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. İrlandalı modelin, kahve içerken çektirdiği fotoğrafa, "Beni anlamaya çalışsan kendi aklını kaybedersin" notunu düşmesi, kafaları karıştırdı.
Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.