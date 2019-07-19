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19.07.2019 - 15:54

Chloe Loughnan: Bronzluğa ihtiyacım var!

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın model eşi Chloe Loughnan, Dalaman'da tatil yapıyor.

Chloe Loughnan: Bronzluğa ihtiyacım var!

Chloe Loughnan, bir süredir Dalaman’da denizin ve güneşin tadını çıkartıyor. Sosyal medya hesabından tatil paylaşımları yapan İrlandalı model, beyaz teni nedeniyle güneşten uzak durmak isterken, bir yandan da bronz görünmek istediğinin altını çiz

27 yaşındaki güzel, kaldığı otelin deniz kenarında bulunan bir gölgeliğin altında çekilmiş fotoğrafını, "Evet, bronzluğa ihtiyacım var” notuyla paylaştı.

Chloe Loughnan: Bronzluğa ihtiyacım var


Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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