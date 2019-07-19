Chloe Loughnan: Bronzluğa ihtiyacım var!

Chloe Loughnan, bir süredir Dalaman’da denizin ve güneşin tadını çıkartıyor. Sosyal medya hesabından tatil paylaşımları yapan İrlandalı model, beyaz teni nedeniyle güneşten uzak durmak isterken, bir yandan da bronz görünmek istediğinin altını çiz

27 yaşındaki güzel, kaldığı otelin deniz kenarında bulunan bir gölgeliğin altında çekilmiş fotoğrafını, "Evet, bronzluğa ihtiyacım var” notuyla paylaştı.





