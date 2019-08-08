MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeChloe Loughnan hastanelik oldu
08.08.2019 - 08:52| EMRAH AKÇAAY / İstanbul

Chloe Loughnan hastanelik oldu

Boşanacakları iddia edilen şarkıcı Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan’ın, zehirlenme şüphesiyle özel bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Chloe Loughnan hastanelik oldu

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti dün akşam Maslak’taki özel bir hastaneye geldi. Hastanenin arka kapısından ayrılan Serdar Ortaç, “MS hastalığım için kan verdim. Ben toparladım” dedi. Eşi Loughnan’ın da rahatsızlandığını anlatan Ortaç, “Kan verdi ve serum alıyor. Zehirlendi galiba. O da toparlanacak” ifadesini kullandı. 27 Eylül’de boşanacakları iddialarına yanıt veren Ortaç, “Eylül mü? Ne bileyim. Yok yok. Şu an boşverin. Ayrı evlerde kalmıyoruz. Ben de iyi değilim. O yüzden burada kalamıyorum, eve gitmiyorum” diye konuştu. Serdar Ortaç, hastaneyi terk ettikten yarım saat sonra eşi Chloe Loughnan da hastaneden ayrıldı.

 

Bahar Candan, bir kadına tekme tokat saldırdıKatıldığı moda programlarıyla adını duyuran Bahar Candan, karşısında ayağını sallayarak oturan genç kadını tekme tokat dövdü
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Serdar Ortaç-Chloe boşanmasının detayları belli oldu!

Serdar Ortaç-Chloe boşanmasının detayları belli oldu!

Della Miles, Kuşadası'nda

Della Miles, Kuşadası'nda

Elizabeth Hurley'den havuzda üstsüz poz

Elizabeth Hurley'den havuzda üstsüz poz

Demet Özdemir-Lider Şahin aşkının kanıtı olan o fotoğraf!

Demet Özdemir-Lider Şahin aşkının kanıtı olan o fotoğraf!

Sıradaki Haber