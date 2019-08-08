Chloe Loughnan hastanelik oldu

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti dün akşam Maslak’taki özel bir hastaneye geldi. Hastanenin arka kapısından ayrılan Serdar Ortaç, “MS hastalığım için kan verdim. Ben toparladım” dedi. Eşi Loughnan’ın da rahatsızlandığını anlatan Ortaç, “Kan verdi ve serum alıyor. Zehirlendi galiba. O da toparlanacak” ifadesini kullandı. 27 Eylül’de boşanacakları iddialarına yanıt veren Ortaç, “Eylül mü? Ne bileyim. Yok yok. Şu an boşverin. Ayrı evlerde kalmıyoruz. Ben de iyi değilim. O yüzden burada kalamıyorum, eve gitmiyorum” diye konuştu. Serdar Ortaç, hastaneyi terk ettikten yarım saat sonra eşi Chloe Loughnan da hastaneden ayrıldı.