Chloe Loughnan: Mahkemeye başvuracağım

Yalnız başına geldiği AVM’de kısa bir alışveriş yapan Chloe Loughnan, kendine yöneltilen sorulara cevap verdi.

İrlandalı manken, "Hababam Sınıfı 2'nin çekimleri bitti. Artık vizyon tarihini bekliyoruz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde adının aşk dedikodularına karışması üzerine sosyal medya hesabından da açıklama yapan Chloe, "Sürekli birileriyle adım geçiyor. Bu olaylar son zamanlarda beni çok rahatsız etmeye başladı. Böyle devam ederlerse son çare mahkemeye başvuracağım. Görmeden yorum yapmasınlar" şeklinde konuştu.