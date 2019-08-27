Chloe Loughnan, sürpriz boşanmanın ardından annesiyle birlikte ülkesi İrlanda'ya döndü.

Şu sıralar İrlanda'da ailesiyle zaman geçiren Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ı hayatından çıkardı. Boşandıktan sonra 'Ortaç' soyadını kullanmaya devam eden model dün sosyal medya hesaplarından 'Ortaç' soyadını kaldırdı.



BİRBİRLERİNİ TAKİP EDİYORLAR

Chloe'nin bu hamlesi 'Chloe, Serdar'ı hayatından çıkardı' yorumlarına neden oldu. Öte yandan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam ediyor. (Posta)



















