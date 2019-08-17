Çiçekler Ateş’ten, alkışlar sevgiliden

İddialı kostümüyle dikkat çeken modacı, ilk single çalışması ‘İmalat Hatası’yla konserine başladı. Sert’e sahnede oğlu Ateş, “Anneme başarılar diliyorum” diyerek, çiçek takdim etti.

Şarkıcıyı, Uğurkan Erez, Katerina Ekşioğlu ve Ayşegül Dursunoğlu’nun yanı sıra sevgilisi Tarhan Telli de izledi.

Sahne performansıyla etkileyen Sert, ‘Senden Daha Güzel’ şarkısında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı. Modacının bu hareketi, konuklar tarafından uzun süre alkışlandı.



