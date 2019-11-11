'Cicili bicili kıyafet istemem'

Hamileliğinin son aylarında olan oyuncu, bu süreçte kendini daha kadınsı hissettiğini söyledi:

“Hayatımın en önemli, dönüm noktalarından birini bu fotoğraflarla ölümsüzleştirmek istedim. Konsepti ben belirledim, kıyafetleri de kendim seçtim.

Cicili bicili kıyafetler istemedim. Çünkü tam tersine daha dişi, daha kadınsı, daha öz güvenli, ayakları yere basan bir ruh hali içindeyim. Hamilelik süreci, kadının en dişi ve en çekici olduğu dönem bence.”