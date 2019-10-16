Çifte kutlama

Ali Sayar’ın işletmeciliğini yaptığı Ulus’taki Chin Chin’de, Vildan Demir sahne aldı. Şarkıcı, parçaları ve performansıyla konuklara müzik dolu bir gece yaşattı. Etkinliğin ilerleyen saatlerinde mekanın sahibi Aslı Pehlivanlar’ın, eşi Bora Pehlivanlar’a sürpriz bir doğum günü partisi hazırladığı ortaya çıktı. Eşinin 41’inci yaşını kutlayan Aslı Hanım, pastayı da birlikte üfledi. Aynı gece, Ömer Abacı da eşi Aslıhan Hanım’ın yeni yaşını kutladı. Organizasyona, Figen-Fatih Kıral, Esen-Alper Ziyal, Zeynep Yılmaz ve Nuri Develi katıldı.