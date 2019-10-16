MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeÇifte kutlama
16.10.2019 - 07:50 |

Çifte kutlama

Ali Sayar’ın işletmeciliğini yaptığı Ulus’taki Chin Chin’de, Vildan Demir sahne aldı.

Çifte kutlama

Ali Sayar’ın işletmeciliğini yaptığı Ulus’taki Chin Chin’de, Vildan Demir sahne aldı. Şarkıcı, parçaları ve performansıyla konuklara müzik dolu bir gece yaşattı. Etkinliğin ilerleyen saatlerinde mekanın sahibi Aslı Pehlivanlar’ın, eşi Bora Pehlivanlar’a sürpriz bir doğum günü partisi hazırladığı ortaya çıktı. Eşinin 41’inci yaşını kutlayan Aslı Hanım, pastayı da birlikte üfledi. Aynı gece, Ömer Abacı da eşi Aslıhan Hanım’ın yeni yaşını kutladı. Organizasyona, Figen-Fatih Kıral, Esen-Alper Ziyal, Zeynep Yılmaz ve Nuri Develi katıldı.

16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gözü kara Aydın rolünde

Gözü kara Aydın rolünde

Anlamlı düğün

Anlamlı düğün

Cannes’da Ebru Şahin rüzgarı

Cannes’da Ebru Şahin rüzgarı

Kıvanç Tatlıtuğ: Aldatmayı kabul edemem

Kıvanç Tatlıtuğ: Aldatmayı kabul edemem

Sıradaki Haber