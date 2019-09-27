Çiftlik hayatına geçiyor

Hakan Peker, Kıbrıs The Savoy Ottoman Otel’de sevenleriyle buluştu. Çalışmalarının son hız devam ettiğini ve klip hazırlığında olduğunu söyleyen şarkıcı, yakın zamanda Safranbolu’da çiftlik hayatına geçeceğini belirtti. Peker, “Hayvanlar ve doğayla bir hayat kurmaya hazırlanıyorum” dedi.