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27.09.2019 - 07:50 |

Çiftlik hayatına geçiyor

Hakan Peker, Kıbrıs The Savoy Ottoman Otel’de sevenleriyle buluştu.

Çiftlik hayatına geçiyor

Hakan Peker, Kıbrıs The Savoy Ottoman Otel’de sevenleriyle buluştu. Çalışmalarının son hız devam ettiğini ve klip hazırlığında olduğunu söyleyen şarkıcı, yakın zamanda Safranbolu’da çiftlik hayatına geçeceğini belirtti. Peker, “Hayvanlar ve doğayla bir hayat kurmaya hazırlanıyorum” dedi.

Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.
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