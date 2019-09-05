Çiğ et değil, pizza sever!

Annesi kuaförde kişisel bakımlarını yaptırırken, beklemekten sıkılan Osman Nejat, soluğu kuaförün yakınlarında bulunan bir pizzacıda aldı. İştahıyla dikkat çeken Osman Nejat’ın bu görüntüsü annesi Nurgül Yeşilçay’ın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı, "Sanırsın karanlık odada, çiğ etle besledim. Korkmuyorum canım ne alakası var" paylaşımını akıllara getirdi.

İki saatlik bakım sonrası oğluyla bir araya gelen Nurgül Yeşilçay’a sevgilisi Nejat Kocabay’la ne zaman nikah masasına oturacağı sorulsa da trafiği meşgul etmemek adına, ”Çok acelemiz var, sonra konuşalım bunları" dedikten sonra koşar adım aracına bindi. Nurgül Yeşilçay’ın pedükür bakımı sonrası terlikleri ise dikkat çekti.